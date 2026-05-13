Non solo fiori la mostra personale di Gabriella Tecchi

Dal 17 maggio, presso il museo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande, sarà possibile visitare la mostra personale di Gabriella Tecchi intitolata Non solo fiori. L’esposizione presenta una selezione di opere dell’artista, aperta al pubblico fino a data da definirsi. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città e offre uno sguardo sul lavoro di Tecchi.

Dal 17 maggio al museo della Fraternita dei Laici in Piazza Grande apre al pubblico Non solo fiori, la personale di Gabriella Tecchi. L’esposizione presenta le ultime opere pittoriche dal grande formato di Gabriella Tecchi, dove imponenti fiori e il colore giocano il ruolo di protagonisti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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