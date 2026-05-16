Per due giorni, alcune idrovore, strutture fondamentali per la gestione dell’acqua e la sicurezza del territorio, saranno aperte al pubblico. Questi impianti, spesso invisibili, svolgono un ruolo chiave nel controllo delle acque per l’irrigazione e la prevenzione di allagamenti. La loro apertura mira a mostrare il funzionamento di queste infrastrutture e a sensibilizzare sull’importanza della bonifica. L’iniziativa si svolge in un momento in cui le sfide legate ai cambiamenti climatici rendono ancora più attuale il ruolo di questi manufatti.

Sono manufatti essenziali che consentono di gestire l’acqua per l’irrigazione e di mantenere in sicurezza il territorio e anche quest’anno apriranno le loro porte al pubblico. Oggi e domani torna ’Idrovore aperte’, visite guidate per far conoscere al pubblico il funzionamento, la storia e le curiosità di due impianti del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: l’Idrovora di Sant’Antonino a Cona (via Comacchio 448) e l’Impianto di Codigoro (via per Ferrara 2). Oggi le visite si terranno nel pomeriggio ogni mezz’ora, dalle 15 alle 18. Domani l’appuntamento è fissato per la mattina, dalle 9 alle 12 sempre ogni trenta minuti. L’appuntamento,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mondo della bonifica in vetrina ’Idrovore aperte’ per due giorni: "Baluardi di resilienza climatica"

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