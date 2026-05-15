Tornano le ' Idrovore Aperte' | il Consorzio di Bonifica svela le sue architetture dell’acqua
Le 'Idrovore Aperte' tornano anche quest'anno, con il Consorzio di Bonifica che ha deciso di aprire le sue strutture al pubblico. Questi manufatti sono fondamentali per la gestione dell’acqua destinata all’irrigazione e per la tutela del territorio. L’evento permette di visitare le strutture e conoscere da vicino il funzionamento di queste infrastrutture, che svolgono un ruolo chiave nel mantenimento della sicurezza idraulica locale. L’apertura è prevista nel rispetto delle modalità stabilite dall’organizzazione.
Sono manufatti essenziali che consentono di gestire l’acqua per l’irrigazione e di mantenere in sicurezza il territorio e anche quest’anno apriranno le loro porte al pubblico. Sabato 16 e domenica 17 torna l’ormai tradizionale appuntamento con ‘Idrovore Aperte’, una serie di visite guidate per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Sullo stesso argomento
Idrovore tricolori: l'appello alla pace del Consorzio di Bonifica Sannio AlifanoAnche la l’Anbi Campania partecipa all’iniziativa di Anbi nazionale sulle Idrovore Tricolori.
Consorzio Bonifica. Selezioni aperteIl Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha aperto nuove selezioni per il rafforzamento delle proprie attività operative, con l’obiettivo di...