Tornano le ' Idrovore Aperte' | il Consorzio di Bonifica svela le sue architetture dell’acqua

Le 'Idrovore Aperte' tornano anche quest'anno, con il Consorzio di Bonifica che ha deciso di aprire le sue strutture al pubblico. Questi manufatti sono fondamentali per la gestione dell’acqua destinata all’irrigazione e per la tutela del territorio. L’evento permette di visitare le strutture e conoscere da vicino il funzionamento di queste infrastrutture, che svolgono un ruolo chiave nel mantenimento della sicurezza idraulica locale. L’apertura è prevista nel rispetto delle modalità stabilite dall’organizzazione.

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