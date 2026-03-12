Idrovore tricolori | l' appello alla pace del Consorzio di Bonifica Sannio Alifano

Il 12 marzo alcune opere e impianti dei Consorzi di Bonifica Sannio Alifano, Velia, Sarno, Ufita e Paestum si illumineranno di tricolore, in occasione dell’iniziativa promossa da Anbi nazionale. Anche l’Anbi Campania ha aderito all’evento, che coinvolge le Idrovore Tricolori come simbolo di unione e di speranza. L’illuminazione riguarda specificamente le strutture dei consorzi di bonifica della regione.

Anche la l’Anbi Campania partecipa all’iniziativa di Anbi nazionale sulle Idrovore Tricolori. Questa sera (12 marzo) si illumineranno con i colori della bandiera italiana alcune opere e impianti dei Consorzi di Bonifica Sannio Alifano, Velia, Sarno, Ufita e Paestum. “Ora che le reti idriche sono un inumano bersaglio di guerra, sarà soprattutto un messaggio di pace, quello affidato alle idrovore, ma anche agli impianti idraulici, che torneranno ad illuminarsi di tricolore, in tutta Italia, giovedì 12 Marzo prossimo dalle ore 19.30”: a precisarlo è Francesco Vincenzi, Presidente di Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela... 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Maltempo a Latina, idrovore in funzione: il Consorzio di Bonifica regge l’urto delle piogge intenseLatina, 29 gennaio 2026 – Le intense piogge che hanno interessato Latina e la sua provincia hanno messo alla prova il sistema di bonifica.

Da commissario a presidente, Todisco eletto alla guida del Consorzio di BonificaLe sue prime parole: "Si apre una pagina nuova, dalla solitudine commissariale alla collegialità degli organi eletti democraticamente" "Ringrazio il...

Tutto quello che riguarda Idrovore tricolori l'appello alla pace...

Discussioni sull' argomento Consorzi di bonifica, giovedì 12 marzo tornano le idrovore tricolori all’insegna della pace; Tutela dell’acqua, il Torrino di Villa Vomano si illumina del tricolore.

Anche il Consorzio di Bonifica Toscana Nord aderisce all’iniziativa ‘idrovore tricolori’Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord aderisce all’iniziativa nazionale promossa da Anbi che domani (12 marzo) riporterà in tutta Italia le ‘idrovore tricolori’, trasformando la notte in un grande seg ... luccaindiretta.it

Anbi e la Notte delle idrovore tricolori: gli impianti si illuminano per sensibilizzare su gestione idrica e sicurezzaFIRENZE - Il tricolore accende gli impianti idraulici della Toscana. Anche i Consorzi di bonifica regionali, riuniti in Anbi Toscana, partecipano alla ... piananotizie.it

Gruppo Telenuova. . La storia del Consorzio di Bonifica tra passato e attività future - facebook.com facebook