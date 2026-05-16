Negli ultimi anni, l’uso del dollaro statunitense nelle transazioni internazionali legate al petrolio e ad altre materie prime ha subito un calo rispetto al passato. Le aziende e i paesi hanno iniziato a scegliere valute diverse per i pagamenti, riducendo così la dipendenza dal dollaro. Questa tendenza si riflette in una diminuzione delle transazioni in petrodollari e in un mutamento nelle dinamiche del commercio globale di risorse energetiche.

Molti si chiedono se tra gli effetti disastrosi del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump (tra conflitti commerciali e crisi energetica) non ci sia anche il fatto che il dominio del dollaro statunitense sull’economia mondiale cominci a indebolirsi. I dubbi sono aumentati da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la guerra contro l’Iran che, tra le altre cose, ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz e al conseguente caos sui mercati delle materie prime. Il conflitto avrebbe evidenziato il declino del petrodollaro, termine coniato dall’economista egiziano Ibrahim Oweiss per indicare il sistema che rende la valuta statunitense il mezzo di pagamento di default nel commercio del greggio e di tutte le più importanti risorse del pianeta. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Il mito del petrodollaro è tramontato

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