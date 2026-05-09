Milan | il progetto del nuovo stadio è tramontato

Il progetto per la costruzione di un nuovo stadio a San Donato Milanese, previsto per il club di calcio, è stato definitivamente abbandonato. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando dietro di sé conseguenze di natura economica e politica. La questione ha suscitato discussioni tra le parti coinvolte, mentre le attività legate al progetto sono state concluse senza ulteriori sviluppi.

Il progetto del nuovo stadio del Milan a San Donato Milanese è ormai definitivamente tramontato, ma continua a lasciare strascichi economici e politici. Dopo mesi di trattative, studi tecnici e ipotesi urbanistiche, il Comune di San Donato ha infatti presentato al club rossonero il conto delle spese sostenute durante l’iter preliminare che avrebbe dovuto portare alla costruzione dell’impianto nell’area San Francesco. Secondo le ultime ricostruzioni, la cifra richiesta ammonta a oltre 74 mila euro, legata ai costi affrontati dall’amministrazione per consulenze, verifiche urbanistiche e procedure burocratiche necessarie a valutare la fattibilità dell’opera.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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San Siro, Scaroni: “Entro l’estate il progetto del nuovo stadio”

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