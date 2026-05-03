Recentemente si è assistito a dichiarazioni di funzionari governativi che hanno manifestato disponibilità a mettere in atto misure di sostegno per la valuta emiratina, tra cui la possibilità di creare una linea di swap valutario su richiesta formale. Queste dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle tensioni legate alla crisi di Hormuz e alla questione del petrodollaro, con attenzione anche alle potenziali implicazioni sul mercato valutario internazionale.

Donald Trump e il suo Secretary of Commerce Scott Bessent hanno espresso apertura all’attivazione di misure di sostegno della valuta e della liquidità emiratina, inclusa la creazione di una linea di swap valutario, qualora formalmente richieste. Nonostante le smentite ufficiali, sarebbe stato lo stesso governatore della Banca Centrale emiratina (Cbuae) a paventare l’ipotesi durante incontri ufficiali a Washington delle scorse settimane, segnalando la possibilità di ricorrere alla denominazione delle esportazioni petrolifere in yuan cinesi (Rmb) o in valute alternative, qualora il protrarsi del blocco dello Stretto di Hormuz o il rinnovarsi degli attacchi iraniani alle infrastrutture energetiche continuassero a comprimere le entrate in valuta estera.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz e crisi del petrodollaro. Il ricatto dello yuan

Notizie correlate

Crisi Iran, Starmer: Riapertura dello Stretto di Hormuz non è missione Nato – Il video(Agenzia Vista) Londra, 16 marzo 2026 “Il piano per riaprire lo Stretto di Hormuz non sarà, e non è mai stato previsto che sia, una missione della...

Meloni incontra Mattarella in vista del Consiglio europeo. Crosetto: no a ricatto su HormuzLa politica, oggi la premier Meloni incontrerà il presidente Mattarella in vista del Consiglio europeo di domani mentre il ministro Crosetto in una...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Come la guerra in Iran incide sul costo di energia, carburanti e prezzi al consumo. I dati in tempo reale - Lab24; Vertice Cipro, al centro crisi energia. Meloni: Ue sia più coraggiosa; Hormuz: con il blocco navale di Trump prosegue la crisi dello Stretto; Petrolio al limite: scorte finite a giugno e Hormuz ancora chiuso.

Hormuz non è una crisi petrolifera, è una crisi tecnologica, ecco i motiviLa chiusura dello Stretto di Hormuz non è solo uno shock petrolifero: colpisce l’elio necessario a produrre i chip, i data center che alimentano l’AI e l’intera filiera tecnologica globale. Ecco cosa ... digitalic.it

Perché è il Tap la via di uscita alla crisi di Hormuz. Parla l’amb. AmirbayovGiorgia Meloni tra pochi giorni sarà a Baku, altra tappa del suo tour energetico che l’ha vista visitare Algeria e Paesi del Golfo. Formiche.net ne ha parlato con Elchin Amirbayov, Rappresentante de ... formiche.net

#Iran, la proposta bocciata da Trump prevede la riapertura di Hormuz. Le notizie più importanti della giornata sulla guerra x.com

La situazione nello Stretto di Hormuz resta critica, con l'Iran pronto a proseguire gli sforzi diplomatici, ma a condizioni che gli Usa per ora non accettano - facebook.com facebook