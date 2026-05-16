Il mistero delle navi a perdere e dei veleni nel Mediterraneo | una nuova inchiesta riapre il caso De Grazia

Da reggiotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova inchiesta riapre il caso delle navi scomparse e dei veleni nel Mediterraneo. A più di trent'anni dagli affondamenti sospetti e dalla morte del capitano di fregata, la commissione parlamentare d’inchiesta si concentra sulle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti e alle operazioni navali. Le indagini si concentrano su alcuni episodi specifici di scomparsa di navi e sulla presenza di sostanze tossiche nel mare, con l’obiettivo di chiarire eventuali connessioni tra gli eventi e le operazioni militari e industriali dell’epoca.

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La verità sommersa delle “navi a perdere” torna al centro dell’attenzione istituzionale. A oltre trent’anni dagli affondamenti sospetti nel Mediterraneo e dalla morte del capitano di fregata Natale De Grazia, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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