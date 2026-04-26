Dopo 16 anni riapre il regno dei re immortali | il mistero delle tombe di Kasubi

Dopo sedici anni di chiusura, le Tombe di Kasubi a Kampala, in Uganda, sono state riaperte al pubblico. La riapertura consente di visitare nuovamente il sito, che rappresenta un luogo di grande rilevanza culturale e storico. Le tombe, che ospitano i resti di sovrani tradizionali, erano state chiuse a causa di danni causati da un incendio nel 2010. Ora sono di nuovo accessibili a pellegrini e visitatori.

Dopo sedici anni di chiusura, le Tombe di Kasubi a Kampala, in Uganda, sono tornate accessibili a pellegrini e visitatori. L’edificio principale, il Muzibu Azaala Mpanga, era stato distrutto da un incendio nel marzo del 2010 e la ricostruzione, ultimata nell’estate del 2023, ha riportato in vita uno dei luoghi più straordinari e sacri dell’intera Africa. L’UNESCO, che aveva inserito il sito nella lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo subito dopo il rogo, ne ha ufficialmente sancito la rinascita rimuovendolo da quella lista. La storia del sito risale alla fine dell’Ottocento. Nel 1882 il Kabaka Mutesa I, il trentacinquesimo re del Buganda, fece costruire sulle colline di quella che oggi è la capitale ugandese il suo palazzo reale, sostituendo un edificio precedente eretto dal padre nel 1820.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Dopo 16 anni riapre il regno dei re “immortali”: il mistero delle tombe di Kasubi Notizie correlate Ad aprile riapre il Giardino dei Tarocchi a Capalbio, regno della simbologia e del mistero di Niki de Saint PhalleIl parco è dedicato agli Arcani Maggiori dei Tarocchi, con una serie di sculture a tema: riprenderà le porte al pubblico l'1 aprile fino al 15... Terre rare, dopo 25 anni il Regno Unito riapre a Birmingham il primo impianto di magneti riciclatiDopo oltre venticinque anni di assenza, il Regno Unito torna a produrre magneti permanenti a base di terre rare, dando vita a un passaggio simbolico... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L'Aquila, dopo 17 anni riapre il teatro San Filippo; Pergolato del Campidoglio: dopo 15 anni riapre il corridoio verde; Dopo due anni di restauri riapre il santuario della Consolata a Saluzzo; Rossano, riapre Palazzo De Russis: dopo 20 anni torna alla città, ora la sfida è dargli un’identità | VIDEO. Dopo 16 anni riapre la biblioteca comunale di San Mauro ForteUno spazio socio-culturale restituito alla comunità. Dopo quasi 16 anni di inattività e chiusura al pubblico, la biblioteca comunale di San Mauro Forte riapre le proprie porte in una veste ... ansa.it Libia, dopo 17 anni riapre lo zoo di TripoliDoveva chiudere solo per lavori di ristrutturazione, ma si e' ritrovato invece nel mezzo della violenza, con animali massacrati da uomini armati. Lo zoo di Tripoli, nella capitale libica, ha riaperto ... notizie.tiscali.it L’uomo fermato dalle forze dell’ordine dopo aver sparato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, nella serata di ieri all’hotel Hilton di Washington, è stato identificato come Cole Tomas Allen Cosa sappiamo: https://fanpa.ge/sfrRj - facebook.com facebook Pagelle #Roma, tutti i voti dopo il successo di Bologna: El Aynaoui è tornato, Wesley vola x.com