Il mercato degli ' spioni' | 100 euro per un accesso abusivo Chi sono i milanesi indagati

Negli ultimi mesi, alcune persone sono state coinvolte in un’indagine riguardante l’acquisto di accessi non autorizzati a sistemi di sorveglianza, con un prezzo di circa cento euro ciascuno. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un mercato clandestino di spionaggio, dove si offrono servizi di monitoraggio illecito attraverso strumenti tecnologici. Gli indagati, residenti a Milano, sono stati identificati nell’ambito di un procedimento giudiziario che ha portato alla loro iscrizione nel registro degli indagati.

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