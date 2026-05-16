Il mercato degli ' spioni' | 100 euro per un accesso abusivo Chi sono i milanesi indagati
Negli ultimi mesi, alcune persone sono state coinvolte in un’indagine riguardante l’acquisto di accessi non autorizzati a sistemi di sorveglianza, con un prezzo di circa cento euro ciascuno. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un mercato clandestino di spionaggio, dove si offrono servizi di monitoraggio illecito attraverso strumenti tecnologici. Gli indagati, residenti a Milano, sono stati identificati nell’ambito di un procedimento giudiziario che ha portato alla loro iscrizione nel registro degli indagati.
‘Ormai siamo tutti spiati’ ci diciamo spesso per descrivere un mondo nel quale ci sembra che tecnologia, social media, smartphone e controllo dell’ordine pubblico abbiano invaso la nostra privacy irrimediabilmente. Sembra una di quelle frasi fatte un po’ banalotte e qualunquiste, ma la valanga di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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