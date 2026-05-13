Accesso abusivo a sistemi informatici e corruzione | 19 gli indagati

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato ha avviato un’operazione che ha portato all’indagine di diciannove persone. Le accuse riguardano accesso abusivo a sistemi informatici e corruzione. Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni e acquisito documenti in diverse sedi. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha aperto un procedimento giudiziario per approfondire le ipotesi di reato.

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