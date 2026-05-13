Accesso abusivo a sistemi informatici e corruzione | 19 gli indagati
Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato ha avviato un’operazione che ha portato all’indagine di diciannove persone. Le accuse riguardano accesso abusivo a sistemi informatici e corruzione. Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni e acquisito documenti in diverse sedi. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha aperto un procedimento giudiziario per approfondire le ipotesi di reato.
Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, ha condotto – tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano – una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione criminale dedita all’ accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Eseguita una ordinanza di cautelare che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro indagati, la misura degli arresti domiciliari nei confronti di sei indagati e la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di 19 indagati. Questo articolo Accesso...🔗 Leggi su Lapresse.it
Accesso abusivo ai sistemi informatici, 29 misure cautelari da Napoli a Bolzano
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