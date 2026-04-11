La FIFA ha respinto l’istanza dell’Iran di spostare le partite dei Mondiali 2026 dagli Stati Uniti al Messico, mantenendo invariato il calendario previsto. Tuttavia, si fa strada l’ipotesi di disputare dei playoff come alternativa. Questa decisione ha creato tensioni tra le parti coinvolte, con l’Iran che continua a valutare altre opzioni per partecipare alla competizione. Restano quindi incerte le sorti dell’intervento di Teheran nel torneo.

La decisione ufficiale è arrivata: la FIFA ha respinto la richiesta dell’Iran di spostare le proprie partite dei Mondiali 2026 dagli Stati Uniti al Messico, confermando il calendario originario. Una linea ribadita anche dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum, che ha parlato di “impossibilità logistica” nel modificare le sedi già assegnate. Eppure, dietro questa apparente fermezza, si muove uno scenario molto più complesso — e potenzialmente esplosivo — che potrebbe riaprire clamorosamente le porte anche all’Italia. Il nodo Iran e il rischio esclusione. La posizione della FIFA resta chiara: nessun cambio di sede, torneo confermato negli Stati Uniti, Canada e Messico a partire dall’11 giugno 2026, con apertura allo Stadio Azteca. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Mondiali 2026, caos Iran: la FIFA dice no allo spostamento ma spunta l’ipotesi playoff. L’Italia può ancora sperare

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Nonostante l'eliminazione nella finale playoff per mano della Bosnia, la partecipazione dell'Italia ai Mondiali 2026, che si disputeranno dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, non è uno scenario impossibile. Il nodo della questione x.com