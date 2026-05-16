Il “Manifesto di Gualdo Tadino: per una scuola come comunità educante” sarà inviato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato dal ministro Giuseppe Valditara. Il documento propone il “Modello Casimiri”, un'iniziativa finalizzata a rafforzare in modo permanente il supporto psicologico nelle scuole. La proposta mira a integrare sul lungo termine servizi di ascolto e accompagnamento per studenti e personale scolastico. La consegna del manifesto rappresenta un passo formale verso il percorso di presentazione al Ministero.

Il "Manifesto di Gualdo Tadino: per una scuola come comunità educante " verrà inviato al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara; propone il " Modello Casimiri ", punta a rafforzare in modo strutturale il supporto psicologico all’interno delle scuole. La proposta è stata lanciata dal dirigente scolastico dell’Istituto "Casimiri", Renzo Menichetti, al termine del recente incontro-dibattito degli studenti degli istituti scolastici gualdesi chiamato "Dalla Rete alla Strada, insieme contro la violenza – Educare per prevenire cyberbullismo e baby gang", che si è svolto al teatro Don Bosco, promosso dalla Commissione per le Pari opportunità; e che ha avuto come protagonista la criminologa e psicologa investigativa Roberta Bruzzone che, dialogando con il giornalista Alvaro Fiorucci, ha coinvolto attivamente gli studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ’Manifesto del Casimiri’ arriva al Ministero

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