Il degrado del carcere di Sollicciano arriva alla Corte costituzionale Ministero inadempiente

Il carcere di Sollicciano di Firenze è stato portato all’attenzione della Corte costituzionale a causa delle sue condizioni di degrado strutturale. Il Ministero della Giustizia è stato accusato di non aver adempiuto agli interventi necessari per migliorare la situazione. La questione riguarda le carenze e i problemi strutturali che persistono nel penitenziario, nonostante le richieste di intervento.

Firenze, 5 marzo 2026 – Il carcere di Sollicciano versa in condizioni di "degrado strutturale" e, visto che il ministero della Giustizia "è rimasto oggettivamente inadempiente" alle richieste avanzate dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, lo stesso Tribunale, accogliendo il ricorso degli avvocati di un detenuto, ha deciso di rivolgersi alla Consulta in merito alla costituzionalità della detenzione. "Ministero inadempiente" In sostanza, viene chiesto di valutare la legittimità dell'ipotesi di rinvio dell'esecuzione della pena, qualora questa venga fatta scontare al detenuto "in condizioni contrarie al senso di umanità", misura attualmente riservata per legge a tassativi casi di gravi malattie.