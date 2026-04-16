Grottaminarda piano di riorganizzazione stradale | arriva il sì del Ministero dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato ad Anas la proposta di riorganizzazione della rete stradale a Grottaminarda. Con questa comunicazione si avvia ufficialmente la fase di realizzazione di un intervento che, da molti anni, è stato al centro di attese e discussioni per il territorio. La proposta riguarda l'intera rete stradale della zona e rappresenta un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture locali.