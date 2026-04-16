Grottaminarda piano di riorganizzazione stradale | arriva il sì del Ministero dei Trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato ad Anas la proposta di riorganizzazione della rete stradale a Grottaminarda. Con questa comunicazione si avvia ufficialmente la fase di realizzazione di un intervento che, da molti anni, è stato al centro di attese e discussioni per il territorio. La proposta riguarda l'intera rete stradale della zona e rappresenta un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture locali.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso ad Anas la proposta di riorganizzazione della rete stradale, aprendo ufficialmente la fase attuativa di un intervento atteso da decenni e considerato strategico per il territorio.Il piano di riorganizzazioneIl piano prevede il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Olimpiadi, la carica dei 500.000 spettatori in arrivo. Il piano treni (charter) messo a punto dal Ministero dei TrasportiMancano sei giorni all'apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e, secondo le stime del Mit, già dalle prime...
Monterchi, al via il piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiutiArezzo, 30 marzo 2026 – Monterchi, al via il piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.