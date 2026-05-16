Il Liverpool ha messo in guardia contro la mossa di Eli Junior Kroupi
Il Liverpool ha diffuso un avviso riguardo alla possibile operazione di Eli Junior Kroupi, attualmente legato al Bournemouth. Questa notizia si lega a voci di mercato che indicano un interesse da parte di altri club, con il nome del calciatore che è stato associato a un trasferimento in vista della prossima sessione di calciomercato. Durante una recente partita, il tecnico del Liverpool è stato notato mentre osservava attentamente le azioni del giocatore.
Sito inglese: Arne Slot guarda durante la partita Liverpool-Chelsea 1-1 (foto di Carl RecineGetty Images) Eli Junior Kroupi è stato collegato al trasferimento dal Bournemouth a fine stagione. L’attaccante francese è stato eccezionale per i Cherries da quando è arrivato al club, e finora ha segnato 12 gol in Premier League. Il diciannovenne è un giovane giocatore con un futuro brillante e potrebbe diventare una stella con la giusta guida. Nelle ultime settimane è stato accostato a più club. Secondo un rapporto della pubblicazione spagnola SPORT, Liverpool, Arsenal, Manchester United e Chelsea lo tengono d’occhio. Tiago Pinto, amministratore delegato del club inglese, ha però ora rivelato che il giocatore non lascerà il club in estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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