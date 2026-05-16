Il Liverpool ha diffuso un avviso riguardo alla possibile operazione di Eli Junior Kroupi, attualmente legato al Bournemouth. Questa notizia si lega a voci di mercato che indicano un interesse da parte di altri club, con il nome del calciatore che è stato associato a un trasferimento in vista della prossima sessione di calciomercato. Durante una recente partita, il tecnico del Liverpool è stato notato mentre osservava attentamente le azioni del giocatore.

Sito inglese: Arne Slot guarda durante la partita Liverpool-Chelsea 1-1 (foto di Carl RecineGetty Images) Eli Junior Kroupi è stato collegato al trasferimento dal Bournemouth a fine stagione. L’attaccante francese è stato eccezionale per i Cherries da quando è arrivato al club, e finora ha segnato 12 gol in Premier League. Il diciannovenne è un giovane giocatore con un futuro brillante e potrebbe diventare una stella con la giusta guida. Nelle ultime settimane è stato accostato a più club. Secondo un rapporto della pubblicazione spagnola SPORT, Liverpool, Arsenal, Manchester United e Chelsea lo tengono d’occhio. Tiago Pinto, amministratore delegato del club inglese, ha però ora rivelato che il giocatore non lascerà il club in estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Liverpool ha messo in guardia contro la mossa di Eli Junior Kroupi

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