Éli Junior Kroupi, giovane calciatore, ha attirato l’attenzione con sette giocate che hanno suscitato entusiasmo tra i tifosi. La sua voce, dolce e ancora un po’ da bambino, accompagna i momenti di riflessione mentre osserva la collezione di magliette. Il passato sportivo di Kroupi, seppur breve, sembra assumere un significato grande ai suoi occhi.

Éli Junior Kroupi parla con una voce dolce, ancora un po’ da bambino. Guardando la sua collezione di magliette riflette su un passato brevissimo che a lui sembra già enorme. La 4 rossa di van Dijk, la 9 celestina di Haaland, la 11 bianca di Salah. «A volte mi fermo, guardo le magliette e penso che ho affrontato dei grandi giocatori». Éli Junior Kroupi ha diciannove anni, ne compierà 20 a giugno, e sta completando la sua prima stagione in Premier League. Sono stati mesi densi, in crescendo, coronati dal record di precocità raggiunto due turni di campionato fa: solo altri due giocatori hanno segnato 12 gol prima di compiere vent’anni in Premier League, Robbie Fowler (stagione 199394) e Robbie Keane (199900).🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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