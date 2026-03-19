Alla fine il Metaverso è imploso | cosa resta della nuova dimensione di Zuckerberg
L'azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato che da metà giugno Horizon Worlds non sarà più accessibile tramite visori VR e diventerà disponibile solo tramite le app mobile. Questa decisione segna un cambiamento nelle modalità di utilizzo del social di realtà virtuale, che fino a quel momento era stato il cuore del progetto Metaverso dell’azienda. La transizione coinvolge gli utenti che avevano accesso attraverso i visori.
L'azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato lo stop all'accesso a Horizon Worlds dai visori VR. Da metà giugno, il social di realtà virtuale sarà disponibile per le app mobile. La decisione segna un passo decisivo verso la fine del Metaverso, un progetto ambizioso che però negli anni ha solo portato perdite miliardarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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