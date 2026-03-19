Alla fine il Metaverso è imploso | cosa resta della nuova dimensione di Zuckerberg

L'azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato che da metà giugno Horizon Worlds non sarà più accessibile tramite visori VR e diventerà disponibile solo tramite le app mobile. Questa decisione segna un cambiamento nelle modalità di utilizzo del social di realtà virtuale, che fino a quel momento era stato il cuore del progetto Metaverso dell’azienda. La transizione coinvolge gli utenti che avevano accesso attraverso i visori.