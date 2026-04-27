Il 4 maggio 2026 esce Cosa resta dopo di Michele Nardini: un romanzo sul dopoguerra, la memoria e la ricerca della verità nell’Italia ferita del secondo dopoguerra. Uscirà il 4 maggio 2026 Cosa resta dopo, il nuovo romanzo di Michele Nardini pubblicato da Barta. Un’opera intensa che affronta il tema della memoria e delle ferite invisibili lasciate dal dopoguerra italiano, interrogando il confine sottile tra verità, giustizia e vendetta. Il libro nasce da una domanda semplice e insieme irrisolta: cosa rimane davvero dopo una guerra? Le città si ricostruiscono, la vita riprende, ma i vuoti lasciati dalle persone scomparse e dalle verità mai chiarite continuano a pesare, silenziosi.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Cosa resta dopo”: il nuovo romanzo di Michele Nardini

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