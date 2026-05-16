Il leggendario compositore Hans Zimmer abbraccia RAYE | nessuno si aspettava cosa è successo il video è virale

Durante un evento al Greek Theatre di Los Angeles, il compositore Hans Zimmer è salito sul palco inaspettatamente. Al suo fianco c’era RAYE, cantante e songwriter. Un video che mostra il momento è diventato virale sui social media. La presenza di Zimmer ha attirato immediatamente l’attenzione degli spettatori e degli utenti online. La scena ha suscitato sorpresa tra il pubblico e ha generato numerosi commenti sui social network.

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Quando pensi di aver visto tutto nella tua carriera musicale, ecco che sul palco del Greek Theatre di Los Angeles compare Hans Zimmer in carne e ossa. È quello che è successo a RAYE mercoledì 13 maggio, durante la seconda delle sue due serate nella città californiana. Un momento che la cantante britannica ricorderà per sempre e che testimonia quanto profondo sia il legame tra lei e il leggendario compositore tedesco. La scena è di quelle che fanno tremare le gambe anche ai veterani del palco. RAYE sta per introdurre “ Click Clack Symphony “, il brano del suo ultimo album “ This Music May Contain Hope ” composto proprio da Zimmer, quando qualcosa attira la sua attenzione sul lato del palco. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il leggendario compositore Hans Zimmer abbraccia RAYE: nessuno si aspettava cosa è successo (il video è virale) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video What listening to Hans Zimmer feels like Sullo stesso argomento Hans Zimmer, il ribelle di Hollywood: il documentario evento che racconta il compositore che ha cambiato il cinemaCi sono nomi che, nel cinema, riescono a diventare un marchio riconoscibile quanto quello di un regista o di una star. Leggi anche: I Lords of the Sound arrivano al Donizetti per celebrare il genio di Hans Zimmer The music of Hans Zimmer, il tour evento dei Lords of the sound arriva in Italia per omaggiare il maestro del cinemaUn viaggio straordinario tra le opere del due volte Premio Oscar Hans Zimmer: sul palco il direttore d’orchestra Nazar Yakobenchuk, la vocalist Yaroslava Taran insieme ad un ensemble di 50 elementi ... leggo.it Hans Zimmer ha detto no a Marvel: Dopo Batman, Superman e Spider-Man volete darmi personaggi minori?Il compositore Premio Oscar ha rifiutato le proposte dei Marvel Studios per dedicarsi ad altri progetti e ha un consiglio per Star Wars Il leggendario compositore Hans Zimmer ha recentemente rivelato ... movieplayer.it