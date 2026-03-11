Hans Zimmer il ribelle di Hollywood | il documentario evento che racconta il compositore che ha cambiato il cinema

Un nuovo documentario racconta la vita e la carriera di Hans Zimmer, compositore che ha rivoluzionato la musica nei film. Il film si concentra sul suo percorso professionale e sul ruolo che ha avuto nel definire il suono di molte pellicole di successo. Viene mostrato come Zimmer abbia lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema attraverso le sue colonne sonore.

Ci sono nomi che, nel cinema, riescono a diventare un marchio riconoscibile quanto quello di un regista o di una star. Hans Zimmer è uno di questi. Da oltre quarant'anni il compositore tedesco domina il panorama della musica per film, trasformando la colonna sonora da semplice accompagnamento a elemento narrativo centrale. Per celebrare la sua straordinaria carriera arriva "Hans Zimmer – Il ribelle di Hollywood", il documentario prodotto da BBC Studios che racconta la vita e il percorso creativo di uno dei musicisti più influenti della storia del cinema. Il film andrà in prima visione venerdì 13 marzo alle 21.15 su Sky Arte, sarà disponibile in streaming su NOW e successivamente on demand.