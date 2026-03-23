I Lords of the Sound arrivano al Donizetti per celebrare il genio di Hans Zimmer
La magia del grande cinema approda nei teatri italiani con un tour imperdibile. I Lords of the Sound, l’orchestra sinfonica celebre per la capacità di trasformare ogni concerto in uno spettacolo emozionante e coinvolgente, annunciano tre date esclusive per celebrare il genio di Hans Zimmer: 25 aprile: VIGEVANO (PV) al Teatro PalaElachem alle ore 20.30- 27 Aprile ad ASSAGO- MILANO al Teatro Repower alle ore 20.30 – 29 Aprile: BERGAMO – Teatro Gaetano Donizetti alle 20.30. Lo spettacolo “ The Music of Hans Zimmer ” celebra le indimenticabili colonne sonore del leggendario compositore vincitore di due Premi Oscar. Le sue musiche ... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Vincenzo Di Silvestro. . Chevaliers de Sangreal - Hans Zimmer | Live Violin Cover Ci sono colonne sonore che ti entrano nell'anima e ti trasportano in un'altra dimensione fin dalla prima nota. "Chevaliers de Sangreal" del maestro Hans Zimmer (dal film Il Co facebook
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