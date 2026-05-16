Il Grande Fratello Vip domina la prima serata Ore 14 Sera vola con Garlasco

Nella prima serata di venerdì, il Grande Fratello Vip ha ottenuto la maggiore attenzione del pubblico televisivo, mentre su Rai1 è andato in onda il programma di musica e cover dedicato a Sanremo, che ha attirato circa 1.850.000 persone, equivalenti al 12 per cento di share. Contestualmente, alle ore 14, Sera è stato trasmesso con Garlasco, senza tuttavia raggiungere gli stessi livelli di ascolto. I dati si riferiscono agli ascolti complessivi registrati durante la serata.

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