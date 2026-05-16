Il Grande Fratello Vip domina la prima serata Ore 14 Sera vola con Garlasco
Nella prima serata di venerdì, il Grande Fratello Vip ha ottenuto la maggiore attenzione del pubblico televisivo, mentre su Rai1 è andato in onda il programma di musica e cover dedicato a Sanremo, che ha attirato circa 1.850.000 persone, equivalenti al 12 per cento di share. Contestualmente, alle ore 14, Sera è stato trasmesso con Garlasco, senza tuttavia raggiungere gli stessi livelli di ascolto. I dati si riferiscono agli ascolti complessivi registrati durante la serata.
Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 MilleunaCover Sanremo segnare una media di 1.850.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip vince invece la serata con una media di 2.058.000 spettatori pari a uno share del 17.6% (Grande Fratello Night:1.103.000 – 28.1%). Su Rai3 Un colpo di fortuna intrattiene 635.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Un colpo di fortuna segna 635.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro calamita 842.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Propaganda Live raggiunge 815.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 il Tennis ha divertito 1.425.000 spettatori pari al 7. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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