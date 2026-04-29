Ascolti tv ieri sera 28 aprile 2026 il Grande Fratello Vip contro la replica de Il Commissario Montalbano - I dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di ieri, 28 aprile 2026, mostrano uno scontro tra il Grande Fratello Vip su Canale 5 e la replica de Il Commissario Montalbano su Rai 1. La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha cercato di recuperare ascolti rispetto alle puntate precedenti, mentre la replica della fiction ha attirato un pubblico fedele. I numeri ufficiali indicano le percentuali di share e gli spettatori medi di entrambe le programmazioni.

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 28 aprile 2026, vedono lo scontro tra il Grande Fratello Vip su Canale 5 e la replica de Il Commissario Montalbano su Rai 1. Scopriamo i dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri sera 28 aprile 2026 Rai 1 ha mandato in onda una replica de Il Commissario Montalbano. Su Rai 2 Francesca Fagnani è tornata in prima serata con l'ultima puntata di Belve. Su Rai 3 i telespettatori hanno potuto vedere Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Le Iene presentano inside. Su La7 DiMartedì. I dati sugli ascolti tv del 28 aprile 2026escono dopo le ore 10....🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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