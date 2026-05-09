Ascolti tv 8 maggio | vince Milleunacover Sanremo 13.4% bene Ore 14 Sera 9.6% e Grande Fratello Vip 16.2%

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio, gli ascolti televisivi hanno visto Milleunacover Sanremo su Rai1 raggiungere il 13,4% di share, mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha registrato il 16,2%. Su Rai2, Ore 14 Sera dedicato al caso Garlasco ha ottenuto il 9,6%. La serata televisiva è stata dominata dai programmi di intrattenimento e approfondimento, con alcune differenze di ascolto tra i diversi canali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli ascolti tv di venerdì 8 maggio. Su Rai1 è andato in onda lo show Milleunacover Sanremo, su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e infine su Rai2 Ore 14 Sera sul caso Garlasco.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Ascolti tv venerdì 8 maggio: Milleunacover Sanremo, Grande Fratello VipAscolti tv venerdì 8 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì...

Ascolti tv ieri venerdì 8 maggio chi ha vinto tra Grande Fratello Vip, Milleunacover Sanremo e Quarto GradoLa Rai può sorridere nella giornata di venerdì 8 maggio per quel che riguarda la sfida degli ascolti tv con Mediaset.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Stasera in tv, Ilary Blasi e il Grande Fratello Vip: aria di ribaltone?; MilleunaCover Sanremo, un viaggio nella storia del Festival; Ascolti tv venerdì 8 maggio: Milleunacover Sanremo, Grande Fratello Vip - TPI; GUIDA TV 8 MAGGIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI.

milleunacover sanremo ascolti tv 8 maggioAscolti tv venerdì 8 maggio: Milleunacover Sanremo, Grande Fratello VipAscolti tv 8 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

milleunacover sanremo ascolti tv 8 maggioAscolti Tv ieri (8 maggio): le cover sanremesi di Carlo Conti fanno fiasco contro i gieffini di Ilary BlasiTra il debutto di MilleunaCover Sanremo, la corsa del Grande Fratello Vip e il ritorno dei talk forti del venerdì, la battaglia degli ascolti si gioca su distanze minime. libero.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.