Ascolti tv 8 maggio | vince Milleunacover Sanremo 13.4% bene Ore 14 Sera 9.6% e Grande Fratello Vip 16.2%
Venerdì 8 maggio, gli ascolti televisivi hanno visto Milleunacover Sanremo su Rai1 raggiungere il 13,4% di share, mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha registrato il 16,2%. Su Rai2, Ore 14 Sera dedicato al caso Garlasco ha ottenuto il 9,6%. La serata televisiva è stata dominata dai programmi di intrattenimento e approfondimento, con alcune differenze di ascolto tra i diversi canali.
Gli ascolti tv di venerdì 8 maggio. Su Rai1 è andato in onda lo show Milleunacover Sanremo, su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip e infine su Rai2 Ore 14 Sera sul caso Garlasco.🔗 Leggi su Fanpage.it
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