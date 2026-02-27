Peter Gomez a Padova per parlare di economia criminale e gioco d’azzardo nella quarta edizione del Festival Cambio Gioco

Dal 9 al 13 marzo, a Padova si svolge la quarta edizione del Festival Cambio Gioco, un evento dedicato alla prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d’azzardo patologico. Durante la manifestazione, si tiene anche un intervento di Peter Gomez, che affronta temi legati all’economia criminale e al gioco d’azzardo. La kermesse coinvolge numerosi esperti e si svolge in diverse location della città.

Dal 9 al 13 marzo Padova ospita la quarta edizione di Cambio Gioco, la settimana dedicata alla prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d’azzardo patologico. Tra gli appuntamenti più attesi della settimana c’è quello di martedì 10 marzo alle 20.30, intitolato “Dietro il Jackpot”. Sul palco saliranno lo scrittore Umberto Folena e il giornalista Peter Gomez, per un confronto su legalità e criminalità. L’incontro, così come gli altri in scaletta, si svolgerà nella Sala della Carità al civico 61 di Via S. Francesco e sarà fruibile sia in presenza sia in diretta streaming sui canali social del festival. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

