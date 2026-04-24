Approvazione definitiva del Decreto Sicurezza Meloni | Altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini

Il Parlamento ha approvato definitivamente il Decreto Sicurezza, un provvedimento che mira a rafforzare le misure di tutela per i cittadini e a sostenere le forze dell’ordine. La premier ha commentato l’evento come un passo importante per la difesa della legalità in Italia, sottolineando l’impegno di governo nel garantire sicurezza e rispetto delle leggi attraverso questa normativa.

Giorgia Meloni ROMA – “Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza il Governo compie un altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini, difendere chi indossa una divisa e affermare con chiarezza un principio semplice: in Italia la legalità non è negoziabile. Più strumenti per contrastare violenza, degrado, occupazioni abusive, criminalità diffusa e immigrazione illegale. Più tutele per le Forze dell’ordine, per i cittadini onesti, per chi ogni giorno chiede solo di vivere in sicurezza. Noi andiamo avanti così: con serietà, determinazione e con la volontà di dare risposte concrete agli italiani”. E’ quanto scrive sul suo canale Telegram la presidente del consiglio, Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Approvazione definitiva del Decreto Sicurezza, Meloni: “Altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini” Notizie correlate Leggi anche: “Decreto sicurezza è fuffa, non tutela i cittadini. Il Governo ha fallito, ascolti i sindaci” Mosco: «Serve un intervento concreto e strutturale per rafforzare la tutela della salute mentale»Un presidio psicologico più vicino ai cittadini, integrato nella sanità territoriale e capace di intercettare in anticipo i bisogni di chi vive... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Decreto sicurezza, approvazione definitiva; Passa la fiducia alla Camera sul Dl sicurezza, Consiglio dei Ministri previsto venerdì; Decreto sicurezza, ok fiducia alla Camera. Esame del testo in corso, ecco cosa cambia per la giustizia; Decreto sicurezza, la Camera conferma la fiducia: via libera con 203 sì. Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale della scuola. Decreto sicurezza 2026, via libera definitivo tra tensioni politicheVia libera alla conversione del decreto sicurezza 2026: nuove norme su armi, DASPO urbano e reati. Attesa per il testo in Gazzetta. diritto.it Decreto sicurezza è legge con 162 sì: 'Bella ciao' dell’opposizione e tensione in AulaIl via libera definitivo della Camera al Decreto Sicurezza trasforma il provvedimento in legge: al centro del dibattito le norme sui rimpatri, le correzioni richieste dal Quirinale e lo scontro politi ... notizie.it Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla dopo l'approvazione del decreto sicurezza e segnala che tra le novità significative c'è l'estensione delle zone rosse rese sistematiche. “Le opposizioni fanno il loro lavoro ma in queste norme non c'è niente di pro - facebook.com facebook Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera per attaccare il Decreto Sicurezza x.com