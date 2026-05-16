Il 16 maggio 2026, in Medio Oriente si registrano tensioni crescenti mentre si avvicina il possibile avvio di operazioni militari. Un quotidiano statunitense riporta che Israele avrebbe eliminato il leader di Hamas, mentre Stati Uniti e Israele avrebbero circa 24 ore per decidere se procedere con attacchi contro l’Iran. Le notizie indicano che le due nazioni sarebbero pronte a intervenire già nella settimana successiva, con un’azione militare ancora da confermare ufficialmente.

Roma, 16 maggio 2026 – In Medio Oriente l’aria si fa sempre più incandescente. Secondo il New York Tim es, gli Stati Uniti e Israele si starebbero preparando ad attaccare già la prossima settimana la Repubblica islamica. La pazienza di Trump, dunque, sembrerebbe esaurita e sul tavolo, come confidato da alcuni funzionari statunitensi, ci sarebbero non solo una serie di bombardamenti particolarmente aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali, ma anche l’utilizzo via terra delle Forze speciali (già arrivate nel Golfo lo scorso marzo). Non è chiaro però se la possibile missione “boots on the ground” del commando militare mirerà ad estrarre fisicamente l’uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan o a conquistare l’isola di Kharg per riaprire lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giorno dell’Iran: ventiquattro ore per l’ok ai raid. Israele elimina il capo di Hamas

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Attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran

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