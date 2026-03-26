Iran Israele elimina capo Marina dei Pasdaran | Responsabile delle mine nello Stretto di Hormuz

Nella giornata odierna, si sono verificati due attacchi distinti tra Iran e Israele. Israele ha annunciato di aver ucciso un importante leader iraniano, ritenuto responsabile delle mine nello Stretto di Hormuz. Contestualmente, le autorità israeliane hanno rivolto minacce ai Pasdaran, dichiarando che l'IDF si impegnerà a eliminare i loro membri uno per uno. La situazione tra i due paesi resta tesa e senza precedenti.

Tel Aviv uccide un altro importante leader iraniano e lancia minacce ai Pasdaran: "L'Idf vi darà la caccia e vi eliminerà uno per uno" Israele infligge un altroduro colpo alla leadership dell’Iran. Tel Aviv ha infatti“eliminato” in un attacco il capo della Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, Alireza Tangsiri. Lo conferma il ministro della Difesa israeliano,Israel Katz, citato dalTimes of Israel, specificando che nell’operazione condotta dalle Idf sono stati uccisi anche alti ufficiali del comando navale della Repubblica Islamica. Secondo il membro del governo dello Stato ebraico, Tangsiri era“direttamente responsabile” del “piazzamento di mine e del blocco” dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Israele elimina capo Marina dei Pasdaran: “Responsabile delle mine nello Stretto di Hormuz” Articoli correlati Le mine nello Stretto di Hormuz sono un problema per la Marina Usa: ha rottamato i dragamineRoma, 11 marzo 2026 - La notizia, lanciata dall’intelligence Usa, dell’intenzione di piazzare mine nello Stretto di Hormuz da parte dei pasdaran, non... L’Iran sta posizionando mine nello Stretto di HormuzL’Iran starebbe minando lo Stretto di Hormuz, punto dal quale transita circa un quinto di tutto il greggio globale, con l’obiettivo di bloccarlo... Tutti gli aggiornamenti su Iran Israele elimina capo Marina dei... Temi più discussi: Iran, Israele elimina Larijani e Soleimani. Macron per ora esclude operazioni a Hormuz; Macron gela Trump e Israele elimina il capo della sicurezza del regime iraniano; L'Iran invia una risposta al piano Usa. Israele elimina il comandante dei pasdaran che ha fatto chiudere Hormuz - DIRETTA; Israele elimina il numero due del regime iraniano e il capo dei Basij a Teheran. Guerra Iran, ucciso Alireza Tangsiri | Capo della Marina e responsabile chiusura stretto di HormuzLa guerra in Iran prosegue e giunge la notizia dell'uccisione di Alireza Tangsiri, responsabile della chiusura dello stretto di Hormuz ... ilsussidiario.net Israele dichiara di aver ucciso Alireza Tangsiri, il comandante che bloccava lo Stretto di HormuzSecondo il ministero della Difesa israeliano, il capo della marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sarebbe stato eliminato con un attacco preciso e letale. Dopo le uccisioni di Khat ... ilfoglio.it Il Lussemburgo a confronto con lo Stretto di Hormuz. - facebook.com facebook Stretto di Hormuz ripreso dall’aereo: centinaia di navi bloccate, il video x.com