Il governo ha presentato un nuovo piano dedicato alla sicurezza nazionale, con l’obiettivo di contrastare le minacce ibride. La strategia prevede modifiche nelle modalità di coordinamento tra le diverse autorità coinvolte nelle crisi sistemiche. La gestione attuale, che coinvolge più ministeri, ha portato a decisioni frammentate e a una richiesta di intervento diretto da parte del premier. Il piano definisce nuove procedure per rafforzare la risposta alle emergenze di questo tipo.

? Cosa scoprirai Come cambierà il potere decisionale del Cisr durante le crisi sistemiche?. Perché la gestione frammentata tra ministeri ha spinto Meloni a intervenire?. Quali lacune strutturali impediscono ancora una difesa proattiva contro i sabotaggi?. Chi gestirà concretamente le infrastrutture critiche per evitare nuovi attacchi ibridi?.? In Breve Cisr e Dis coordinano analisi e monitoraggio per gestire crisi sistemiche nazionali.. Copasir riceve aggiornamenti obbligatori sulle iniziative adottate per la sicurezza dello Stato.. Guerini aveva proposto nel 2024 un Consiglio di sicurezza nazionale e autorità delegata.. Talò e Irdi suggeriscono un organo permanente per integrare ministeri e privati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza nazionale: il nuovo piano per bloccare le minacce ibride

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