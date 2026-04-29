Sicurezza voli | nasce il nuovo presidio per il jet fuel nazionale

A Roma, Pierluigi Di Palma ha annunciato la creazione di un osservatorio permanente dedicato alla filiera del jet fuel nazionale. L’obiettivo è monitorare costantemente la produzione e la distribuzione del carburante utilizzato nei voli nazionali. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sulla sicurezza e sull’approvvigionamento degli aeroporti italiani, con l’intento di rafforzare il controllo e la trasparenza nel settore.

? Cosa sapere A Roma Pierluigi Di Palma propone un osservatorio permanente sulla filiera del jet fuel.. La Fondazione PACTA monitorerà la logistica e l'integrazione dei carburanti alternativi SAF.. A Roma, mercoledì 29 aprile 2026, Pierluigi Di Palma ha presentato una proposta strategica per l’istituzione di un osservatorio permanente sulla filiera del trasporto aereo, puntando a blindare la sicurezza energetica nazionale attraverso il monitoraggio del jet fuel. La decisione, condivisa con il Comitato istituzionale della Fondazione PACTA, mira a prevenire possibili vulnerabilità derivanti dalle crescenti tensioni in Medio Oriente e dalle instabilità che caratterizzano i mercati energetici globali, evitando che tali fattori si trasformino in disservizi operativi negli scali italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza voli: nasce il nuovo presidio per il jet fuel nazionale Notizie correlate Leggi anche: Crisi aerea: 40mila voli cancellati e il jet fuel raddoppia Nigeria, voli a rischio: il jet fuel schizza del 300% e blocca tuttoLe compagnie aeree della Nigeria si trovano sull’orlo del collasso operativo con la minaccia concreta di sospendere tutti i voli a partire dal 20... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ryanair cambia le regole, da novembre check-in e bagagli chiudono un'ora prima del volo; Sicurezza sul lavoro, Cgil, Cisl e Uil: La vita prima dei profitti; Economy come la business class: si potrà dormire in aereo anche pagando il minimo; Bambino nato su un volo Delta pochi minuti prima dell’atterraggio a Portland. Dl Sicurezza, Pucciarelli (Lega): Opposizioni ideologiche, decreto nasce per tutelare i giovaniRoma, 17 apr – SI tratta di decreto nato per dare risposte concrete alla sicurezza dei cittadini, in particolare dei più giovani, e non per alimentare polemiche ideologiche ... 9colonne.it Sicurezza in volo: il nuovo rapporto svela quanto è affidabile viaggiare in aereoViaggiare in aereo è davvero sicuro? È una domanda che molti passeggeri si pongono. A fare chiarezza arriva il nuovo Rapporto Annuale sulla Sicurezza 2025 pubblicato dall’International Air Transport ... siviaggia.it Salvini, riserve di carburante aerei fino a tutto maggio, il Paese regge. Non c'è un'emergenza che mette a rischio sicurezza dei voli o continuità del sistema #ANSA x.com Ore di intervento per la messa in sicurezza della pista, oggi totalmente operativa: il bilancio è di due i voli cancellati e due gli arrivi dirottati - facebook.com facebook