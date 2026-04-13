Valmadrera il cantiere di Villa Ciceri ha una nuova ditta | non è un nome nuovo

A Valmadrera, nel cantiere di Villa Ciceri, è stata incaricata una nuova ditta per proseguire i lavori. Il cantiere di piazza Monsignor Citterio, al civico 11, è stato temporaneamente sospeso per un certo periodo, durante il quale si è reso necessario intervenire con un’azienda specializzata per rimuovere la vegetazione spontanea. Questa situazione ha richiesto un intervento urgente per evitare danni alle strutture già realizzate.

Ci sono cantieri che sembrano “segnati”. Quello di piazza Monsignor Citterio, al civico 11 di Valmadrera, è rimasto fermo così a lungo che qualcuno ha dovuto chiamare una ditta in urgenza solo per tagliare l'erba: il verde spontaneo rischiava di compromettere le opere già realizzate. Eppure, da.🔗 Leggi su Leccotoday.it Griante, violazioni in un cantiere: tre denunciati e una ditta sospesaGriante (Como), 23 gennaio 2026 – Irregolarità relative alla mancata adozione delle necessarie misure per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature,... A Villa Verucchio le fondamenta per il nuovo fast food: avviato il cantiere, previsti 35 posti di lavoroAvviato il cantiere per il nuovo ristorante, la struttura avrà 487 metri quadrati e potrà creare circa 35 posti di lavoro A Villa Verucchio sono...