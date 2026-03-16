Una famiglia palestinese ha perso la vita in Cisgiordania durante un'operazione delle Forze di difesa israeliane. Un'auto è stata colpita da spari e quattro persone sono state uccise, tra cui un padre, una madre e due bambini piccoli. L'incidente si è verificato nel corso di un'azione militare nella regione.

Una famiglia palestinese è stata uccisa durante un intervento delle Forze di difesa israeliane (Idf) in Cisgiordania. L’episodio è avvenuto nel villaggio di Tammun, dove quattro persone – padre, madre e due bambini – hanno perso la vita dopo che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco contro l’auto su cui viaggiavano. La notizia è stata diffusa dal ministero della Salute palestinese, mentre l’esercito israeliano ha fornito una versione differente della dinamica. Le vittime sono Ali Bani Odeh, 37 anni, la moglie Waad Bani Odeh, 35 anni, e i loro due figli: Mohammed, di 5 anni, e Othman, di 7 anni. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie palestinesi, il bambino più grande era cieco e con bisogni speciali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cisgiordania, spari contro un’auto, sterminata famiglia: morti padre, madre e due figli piccoli

Articoli correlati

Idf spara contro un’auto in Cisgiordania, uccisa famiglia palestinese: morti padre, madre e figli di 5 e 7 anniUn famiglia palestinese è stata uccisa dall'Idf vicino a un checkpoint a Tammun, in Cisgiordania.

Cisgiordania, Idf spara su un’auto: morti padre, madre e due figli. “I militari hanno ritardato i soccorsi”L’Idf ha aperto il fuoco in Cisgiordania su una famiglia che viaggiava in auto all’altezza di Tammun: sono rimasti uccisi il padre, Ali Khaled Bani...

Altri aggiornamenti su Cisgiordania spari contro un'auto...

Temi più discussi: Non si fermano i raid a Qusra: irruzioni nelle case, spari, morti e feriti; Sei palestinesi uccisi in una settimana, così i coloni accendono il fronte interno; Palestina, l'allarme per l'aumento della violenza dei coloni; Mustafa, 8 anni, sopravvissuto insieme al fratello: L'esercito israeliano ha ucciso tutta la mia famiglia.

Cisgiordania, Idf stermina famiglia con due bambini di cinque e sette anniQuattro palestinesi morti per colpi di arma da fuco nel territorio occupato da Israele dal 1967. Dal 7 ottobre le vittime sono 1.045 ... ilsole24ore.com

Cisgiordania, Idf spara su un’auto: morti padre, madre e due figli. I militari hanno ritardato i soccorsiCisgiordania, Idf spara su un’auto: morti padre, madre e due ...Famiglia palestinese colpita dall'esercito israeliano mentre andava a fare acquisti per l'Eid. La Mezzaluna Rossa denuncia ritardi nei soccorsi ... ilfattoquotidiano.it

Crimini di guerra. Cisgiordania, i soldati israeliani sparano sull’auto: uccisi due bambini e i loro genitori @andrea_nicastro, @Corriere x.com

Un famiglia palestinese è stata uccisa dall’Idf vicino a un checkpoint a Tammun, in Cisgiordania Un 37enne, la moglie e due bambini di 5 e 7 anni sono stati raggiunti da proiettili alla testa e al volto. Feriti anche altri due figli di 8 e 11 anni - facebook.com facebook