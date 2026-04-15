A Bisceglie, in provincia di Bari, una coppia è deceduta dopo essere precipitata dal balcone della propria casa. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti, che ha portato a un episodio tragico. Nessuna altra persona è coinvolta e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Omicidio suicidio a Bisceglie, in provincia di Bari, dove una coppia è morta dopo essere precipitata dal balcone della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 61 anni avrebbe spinto la moglie, di 54, nel vuoto per poi lanciarsi a sua volta. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. I loro corpi sono stati trovati uno accanto all’altro sulla rampa di accesso al garage del palazzo in cui vivevano, in via Vittorio Veneto. La caduta sarebbe avvenuta da un’altezza di circa tre metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l’altro a Trani. Se...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lancia la moglie dal balcone e si getta: morti entrambi. Indagini in corso

Lancia la moglie dal balcone e poi si getta nel vuoto: morti entrambi a Bisceglie. La coppia si stava separandoBARI - Una storia terribile che arriva da Bari: un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta...

Omicidio-suicidio a Bisceglie, lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui: morti entrambiA Bisceglie un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto dal quinto piano del...

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Lancia la moglie dal balcone poi si butta anche lui, morti entrambiUn uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palaz ... ansa.it

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