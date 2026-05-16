‘Il genere al centro della cura’ | grande partecipazione alla giornata formativa promossa dall’Asl
Ieri si è svolta presso l’Auditorium di Confindustria Benevento una giornata formativa dedicata al tema del genere e delle pratiche di cura. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del settore sanitario e sociale, interessati ad approfondire le questioni legate alle differenze di genere nelle modalità di assistenza e trattamento. Durante l’incontro sono stati presentati interventi e studi che analizzano le pratiche e le strategie adottate per garantire un approccio più equo e sensibile alle diverse esigenze.
Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta ieri presso l’Auditorium di Confindustria Benevento la giornata formativa “Il genere al centro della cura – Medicina di Genere”, iniziativa promossa nell’ambito del Piano Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027, Piano Operativo della Regione Campania – Equità nella Salute. L’evento, accreditato ECM e rivolto a tutte le professioni sanitarie e sociali, ha registrato una significativa partecipazione di operatori, professionisti ed istituzioni, confermando il crescente interesse verso il tema della medicina di genere quale strumento fondamentale per una sanità più equa, appropriata e realmente centrata sulla persona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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