' Sulla pelle delle donne Medicina narrativa e medicina di genere nelle patologie dermatologiche' | webconference promossa dall' Asl

L’Azienda USL Toscana nord ovest partecipa a un evento online dedicato alle patologie dermatologiche, con un focus particolare sulle donne. La webconference, organizzata in collaborazione con la Fondazione Onda ETS, SIDeMaST e APIAFCO, si concentra su tematiche di medicina narrativa e di genere. L’iniziativa fa parte dell’H Open Day sulla psoriasi, promosso per sensibilizzare e informare su queste problematiche.

L'evento è in programma il prossimo 11 marzo nell'ambito dell’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS L’Azienda USL Toscana nord ovest aderisce all’(H) Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda ETS in collaborazione con SIDeMaST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, e con il patrocinio di APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza). In oltre 90 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa saranno offerte alla popolazione iniziative dedicate a tematiche dermatologiche. L’Azienda USL Toscana nord ovest organizza in particolare per mercoledì 11 marzo 2026, dalle ore 15 alle 18. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

