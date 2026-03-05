ospedale dei bambini vittore buzzi | grande partecipazione alla giornata di beneficenza promossa da fials milano

Il 18 dicembre 2025, l’ospedale dei Bambini Vittore Buzzi ha ospitato una giornata di beneficenza organizzata da FIALS Milano Area Metropolitana, in collaborazione con l’Associazione Famiglie Miopatia Nemalinica. L’evento si è svolto nell’atrio principale dell’ospedale, in via Luigi Castelvetro 32, dalle 10 alle 16, attirando numerose persone e coinvolgendo la comunità locale.

Giornata di beneficenza promossa da FIALS Milano il 18 dicembre all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, in collaborazione con l’Associazione Famiglie Miopatia Nemalinica e l’Associazione Solidarietà e Partecipazione. L’iniziativa ha visto una partecipazione ampia e sentita di lavoratori, utenti e volontari, con la raccolta di circa 500 euro in donazioni, a cui si è aggiunto un contributo diretto di 1.000 euro da parte di FIALS Milano. Le risorse saranno destinate al sostegno delle famiglie dei bambini affetti da miopatia nemalinica, confermando l’impegno continuativo del sindacato sul piano sociale e solidale. Si è svolta il 18 dicembre... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

i supereroi acrobatici fanno tappa all'ospedale buzzi di milano consegnando doni ai bambini dei reparti di pediatriaUna giornata indimenticabile per i bambini e le famiglie presenti all’Ospedale Vittore Buzzi di Milano.

Grande partecipazione alla ’camminata’ promossa a Marina di Carrara. Omaggio agli atleti scomparsi. Successo per il ’Memorial’ dell’UispGrande partecipazione alla camminata ’Memorial provinciale di tutti gli atleti di atletica leggera deceduti’, organizzata dall’Atletica Uisp Marina...