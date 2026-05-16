Il Gargano balla con Francesco Gabbani | il 21 agosto il super concerto con ingresso gratuito

Il 21 agosto il Gargano ospiterà un concerto gratuito nel porto turistico di Rodi Garganico. L'evento vedrà protagonista Francesco Gabbani, noto per i suoi successi musicali e il singolo più recente, ‘Summer’. L'annuncio è stato dato dal sindaco della località, che ha confermato il concerto come parte delle iniziative dell'estate 2026 nella regione. La serata sarà un'occasione per ascoltare dal vivo le canzoni dell'artista in un contesto suggestivo e all'aperto.

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