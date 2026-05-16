Il Gargano balla con Francesco Gabbani | il 21 agosto il super concerto con ingresso gratuito
Il 21 agosto il Gargano ospiterà un concerto gratuito nel porto turistico di Rodi Garganico. L'evento vedrà protagonista Francesco Gabbani, noto per i suoi successi musicali e il singolo più recente, ‘Summer’. L'annuncio è stato dato dal sindaco della località, che ha confermato il concerto come parte delle iniziative dell'estate 2026 nella regione. La serata sarà un'occasione per ascoltare dal vivo le canzoni dell'artista in un contesto suggestivo e all'aperto.
L’estate 2026 del Gargano si accende con l'annuncio del sindaco di Rodi Garganico, Carmine D'Anelli: il prossimo 21 agosto, la splendida cornice del porto turistico farà da sfondo al concerto live di Francesco Gabbani, che porterà sul palco i suoi celebri successi, fino all'ultimo singolo ‘Summer. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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