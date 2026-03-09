Durante il suo concerto al Palaelachem di Vigevano, Francesco Gabbani ha duettato con PierC, giudice di X Factor, rispettando la promessa fatta in precedenza. L’evento ha segnato l’inizio del tour nei palazzetti, partito il 7 marzo con l’evento già sold out. Il video del momento mostra i due artisti sul palco mentre eseguono insieme una canzone.

Francesco Gabbani è un uomo di parola. Il cantautore e giudice di X Factor aveva promesso al suo “pupillo” del talent di Sky PierC che lo avrebbe coinvolto nelle tappe del suo tour nei palazzetti, che ha preso il via il 7 marzo dal Palaelachem di Vigevano sold out. E così è stato. Ad aprire il concerto PierC, che nel corso della serata Francesco Gabbani ha poi voluto accanto a sé sul palco per un emozionante duetto sulle note di “Buttalo via”. Sul palco Francesco Gabbani è affiancato da una band ampliata che riunisce i suoi storici compagni di viaggio: Lorenzo Bertelloni (tastiere), Leonardo Caleo (chitarra), Marco Baruffetti (chitarra), Filippo Gabbani (batteria) e Giacomo Spagnoli (basso), insieme a Will Medini (tastiere). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Francesco Gabbani mantiene la promessa e duetta con PierC di X Factor durante il suo concerto – IL VIDEO

