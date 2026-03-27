Il 15 agosto, Ferragosto, il cantante Salvatore Michael Sorrentino, noto come Sal Da Vinci, terrà un concerto gratuito in piazza Matteotti a Lucera. L’evento si svolgerà nel centro della città e vedrà l’artista esibirsi di fronte al pubblico presente. La manifestazione si svolgerà nel giorno di Ferragosto e l’ingresso sarà libero.

Sarà Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, il cantante che il 15 agosto prossimo, giorno di Ferragosto, si esibirà a Lucera, con ingresso gratuito in piazza Matteotti. Ad annunciarlo, questa mattina venerdì 27 marzo, è stato il sindaco Giuseppe Pitta durante la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Sal Da Vinci a Lucera: concerto con ingresso gratuito in piazza del vincitore di Sanremo

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