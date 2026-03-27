Sal Da Vinci a Lucera | concerto con ingresso gratuito in piazza del vincitore di Sanremo
Il 15 agosto, Ferragosto, il cantante Salvatore Michael Sorrentino, noto come Sal Da Vinci, terrà un concerto gratuito in piazza Matteotti a Lucera. L’evento si svolgerà nel centro della città e vedrà l’artista esibirsi di fronte al pubblico presente. La manifestazione si svolgerà nel giorno di Ferragosto e l’ingresso sarà libero.
Sarà Sal Da Vinci, al secolo Salvatore Michael Sorrentino, il cantante che il 15 agosto prossimo, giorno di Ferragosto, si esibirà a Lucera, con ingresso gratuito in piazza Matteotti. Ad annunciarlo, questa mattina venerdì 27 marzo, è stato il sindaco Giuseppe Pitta durante la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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