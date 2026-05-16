Il futuro della lotta al crimine digitale tra Bruxelles Washington e Roma Conversazione con Riane Harper
Negli ultimi tempi, i temi dell'accesso ai dati, della cooperazione giudiziaria internazionale e della cybersicurezza sono stati al centro di discussioni tra le istituzioni di Bruxelles, Washington e Roma. Questi argomenti riguardano le strategie e le normative adottate per contrastare il crimine digitale e rafforzare la sicurezza online. La conversazione con Riane Harper ha approfondito le modalità di collaborazione tra i vari paesi e le sfide poste dall'evoluzione delle minacce informatiche.
Accesso lecito ai dati, cooperazione giudiziaria internazionale e cybersicurezza sono diventati temi sempre più centrali nel dialogo transatlantico. E anche se ci sono stati dei progressi, c’è ancora molto lavoro da fare, come evidenzia a Formiche.net Riane Harper, Senior International Law Enforcement Counsel di Microsoft, già Senior Counsel e Trial Attorney presso la Computer Crime and Intellectual Property Section, Criminal Division del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, intervistata a margine della tavola rotonda “Strengthening transatlantic cooperation against serious crime”, tenutasi al Centro Studi Americani e co-organizzata da Formiche e Microsoft. 🔗 Leggi su Formiche.net
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