Petrolio russo il paradosso europeo | Bruxelles lo bandisce ma Washington riapre il mercato e l’Europa scopre la fragilità della propria strategia energetica

L’Unione Europea ha deciso di vietare le importazioni di petrolio russo, mentre gli Stati Uniti hanno riaperto il mercato e consentono di nuovo il commercio di greggio proveniente dalla Russia. Questa differenza nelle politiche evidenzia una divergenza tra le due sponde dell’Atlantico, mentre l’Europa si trova a dover affrontare le conseguenze di una strategia energetica messa in discussione dalla svolta americana.

La geopolitica dell’energia ha una regola semplice: le decisioni politiche devono fare i conti con la realtà dei mercati. Ed è proprio su questo terreno che l’Europa sta mostrando tutte le contraddizioni della propria strategia energetica. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Bruxelles aveva scelto di puntare su una linea di massima durezza nei confronti di Mosca, bandendo progressivamente il petrolio e il gas russi dal proprio sistema energetico. Una scelta presentata come necessaria per colpire l’economia del Cremlino e ridurre la dipendenza europea dalle forniture russe. A distanza di oltre due anni, però, il bilancio appare molto meno lineare di quanto previsto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Petrolio russo, il paradosso europeo: Bruxelles lo bandisce ma Washington riapre il mercato e l’Europa scopre la fragilità della propria strategia energetica Articoli correlati Leggi anche: Washington decide, l’Europa obbedisce: petrolio russo sì, ma solo con il permesso degli Stati Uniti Hormuz riapre, ma sotto minaccia: la strategia iraniana che tiene il mondo sul filo del petrolio"Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Altri aggiornamenti su Petrolio russo Temi più discussi: Petrolio, Iran e Ucraina: il paradosso energetico della guerra; Il paradosso della guerra in Iran: il Cremlino incassa 6 miliardi in due settimane. E Trump pensa a un taglio delle sanzioni; Hormuz, il paradosso della guerra: mentre il mondo trema, la Russia incassa; Trump, via libera al petrolio russo. L’Europa: rischi per la sicurezza, Zelensky: Così non aiuta la pace. Petrolio, Iran e Ucraina: il paradosso energetico della guerraL’escalation fa salire il prezzo del petrolio e Trump autorizza l’acquisto di greggio russo. Così la crisi in Medio Oriente rischia di trasformarsi ... ispionline.it Trump sblocca il petrolio russo: gli USA riabilitano PutinTrump sblocca il petrolio russo per fermare il rincaro dei prezzi dovuto al blocco iraniano. Ira dell'Europa e di Zelensky. stylo24.it Tajani e Salvini divisi sul petrolio russo. Muro di Palazzo Chigi sul pressing leghista x.com Sì agli acquisti di petrolio russo: Trump apre un altro fronte con l’Ue - facebook.com facebook