Lampedusa cancello travolge e uccide una donna | Angela Bono morta davanti casa

A Lampedusa, una donna di 52 anni è deceduta dopo essere stata travolta dal cancello di casa. L’incidente si è verificato di fronte alla sua abitazione, causando la morte della donna sul colpo. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita sul luogo dai soccorritori. La famiglia e le autorità sono state avvisate immediatamente. La scena è stata messa sotto sequestro.

Tragedia a Lampedusa: donna muore schiacciata dal cancello di casa. Una tragedia improvvisa ha colpito Lampedusa, dove una donna di 52 anni, Angela Bono, è morta dopo essere stata travolta dal cancello della sua abitazione. Il dramma si è consumato nel pomeriggio nella zona di contrada Piddu, lungo via Depositi, quando il pesante cancello scorrevole sarebbe improvvisamente uscito dalle guide, cadendo addosso alla proprietaria di casa. Secondo le prime ricostruzioni, la causa potrebbe essere il forte vento che da ore soffia sull’isola, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Il cancello fuori dai binari e la tragedia. Stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, il cancello metallico sarebbe uscito dal binario di scorrimento, travolgendo la donna e facendola cadere violentemente a terra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Lampedusa, cancello travolge e uccide una donna: Angela Bono morta davanti casa Articoli correlati Schiacciata dal cancello di casa, muore donna di 52 anni: tragedia a LampedusaA Lampedusa una donna di 52 anni, Angela Bono, è morta dopo essere stata travolta dal cancello di casa che sarebbe uscito dalle guide a causa del... Leggi anche: Travolta da un camion mentre è in sella a una scooter, morta una donna: la vittima è Angela Varzaru Tutto quello che riguarda Angela Bono Argomenti discussi: Il cancello esce dalle guide e la travolge: muore una 52enne. Schiacciata dal cancello di casa, muore donna di 52 anni: tragedia a LampedusaA Lampedusa una donna di 52 anni, Angela Bono, è morta dopo essere stata travolta dal cancello di casa che sarebbe uscito dalle guide a causa del forte ... fanpage.it Folata di vento fa volare via il cancello di casa, 52enne muore schiacciataAngela Bono stava rientrando in casa quando un impatto improvviso l'ha scaraventata a terra senza sensi. A travolgerla il cancello di casa, che una folata di vento aveva fatto uscire dalle guide. Inut ... tgcom24.mediaset.it