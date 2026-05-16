Il testo descrive il Foro Italico come una metafora piuttosto che un luogo fisico. Viene presentato come simbolo di una città capitale, di un'intera nazione e del suo popolo, con un’immagine che trasmette una sensazione di confusione e disordine. Le parole suggeriscono che il termine rappresenta più di una semplice località, incarnando aspetti più profondi di una realtà complessa, caratterizzata da contraddizioni e da una percezione di squilibrio.

Il Foro Italico non è un luogo: è una metafora. Di una città capitale, di un Paese, di un popolo intero con la sua anima guitta ch’è peso netto anziché tara. Il Foro Italico siamo noi. Per questo dovremmo guardare con serietà a tutto ciò che in questi giorni si è mosso intorno all’epicentro di un pasticciaccio brutto. Perché la vicenda parla di noi: della povera cosa che siamo diventati come Stato. Ma soprattutto perché siamo al cospetto di un vero “foro”: un buco ampio e profondo da cui è stata inghiottita la credibilità italica. Da qui in avanti, quando pronunciate “Foro Italico”, percepite la formula in questo senso. Le frecce tricolori sopra il Foro Italico (foto Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il Foro Italico siamo noi: il pasticciaccio del calendario ritrae un Paese grottesco

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