giorno del ricordo per non dimenticare noi giovani siamo il futuro del paese

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, una ricorrenza dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Quest’anno, gli studenti della terza A hanno partecipato a una cerimonia pubblica a Marina di Ravenna, presso una lapide che ricorda l’accoglienza dei profughi giuliani e dalmati nel territorio. L’evento ha coinvolto la comunità locale e ha rappresentato un momento di commemorazione collettiva.

Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo e noi alunni di 3^A abbiamo partecipato a una cerimonia pubblica che si è svolta a Marina di Ravenna, davanti alla lapide che ricorda l’accoglienza di profughi giuliani e dalmati nel nostro territorio. Erano presenti il vicesindaco Eugenio Fusignani, la presidente della Circoscrizione del Mare, Licia Suprani, il prefetto, il questore, le forze dell’ordine, associazioni come l’Anpi, cittadini e la nostra classe, accompagnata dal dirigente e da alcuni docenti. Il Giorno del Ricordo serve a restituire la giusta importanza a una pagina dolorosa della storia italiana. Durante la seconda guerra mondiale i partigiani jugoslavi di Tito, per vendicarsi delle violenze del fascismo e per eliminare chiunque si opponesse, iniziarono a colpire gli italiani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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