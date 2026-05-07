Oggi al Foro Italico si svolge il secondo turno degli Internazionali, con diverse sfide in programma. Tra queste, una partita vede la giocatrice che affronta Lucrezia Stefanini sul Campo Centrale. Per chi vuole seguire le gare femminili, sono previste possibilità di visione gratuita. Le sfide si svolgono nel rispetto del calendario ufficiale del torneo, con l’obiettivo di completare le partite previste nel programma odierno.

? Cosa scoprirai Chi affronterà Lucrezia Stefanini sul Campo Centrale oggi?. Come seguire gratuitamente le sfide femminili al Foro Italico?. Quali sono gli orari dei match di Matteo Arnaldi?. Quando debutterà Jannik Sinner nel tabellone maschile?.? In Breve Ostapenko sfida Stefanini alle 11, Arnaldi affronta Munar alle 19 sul Campo Centrale.. Cocciaretto gioca contro Kraus alle 19, Cinà sfida Blockx alle 20.30.. Brooksby affronta Baez alle 11, Sakkari gioca contro Tagger nel pomeriggio.. SkySport, TennisTv e Tv8 trasmettono i match tra i vari campi del Foro Italico.. Al Foro Italico di Roma iniziano oggi le sfide del secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026, con il tabellone maschile del Masters 1000 che si unisce alle competizioni femminili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Internazionali: il programma del secondo turno al Foro Italico

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