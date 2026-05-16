Il folle rave ProPal nel traffico impazzito | Tremano i vetri delle case

Da iltempo.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corteo ha attraversato le strade tra Piazza della Stazione Prenestina e via Francesco Compagna, coinvolgendo il traffico cittadino. Durante il passaggio, si sono sentite frequenti sonore elevatissime e si sono verificati danni a spazi verdi lungo il percorso. La manifestazione ha causato disagi alla circolazione e ha attirato l’attenzione dei residenti, alcuni dei quali hanno segnalato che i vetri delle proprie abitazioni hanno tremato a causa del volume della musica.

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Corteo da Prenestina a Togliatti, il folle rave ProPal nel traffico impazzito. Musica assordante e giardini devastati durante il percorso da piazza della Stazione Prenestina a via Francesco Compagnavia Urbano Cioccetti. Chiuse al traffico viale della Venezia Giulia, via Collatina, via di Grotta di Gregna, viale Sacco e Vanzetti, via Palmiro Togliatti, via Ettore Franceschini e viale Battista Bardanzellu. Scolari indottrinati sui migranti, il video choc. Cisint: "Lavaggio del cervello" . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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