Un uomo di 31 anni è stato arrestato dopo aver tentato una fuga nel traffico che si è conclusa con uno scontro contro un'auto in sosta. L'incidente si è verificato in una zona trafficata e ha coinvolto anche altri veicoli. La polizia è intervenuta subito sul posto e ha tratto in arresto il conducente, che è stato portato in caserma.

Tarantini Time Quotidiano È finita con un arresto una pericolosa fuga nel traffico avvenuta a Taranto, dove la Polizia di Stato ha fermato un 31enne, pregiudicato, ritenuto presunto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa, come previsto dalle nuove disposizioni del cosiddetto “Decreto Sicurezza”. L’episodio si è verificato all’incrocio tra corso Italia e via Liguria, dove una pattuglia della Squadra Volante ha notato un’auto di grossa cilindrata effettuare una manovra azzardata, impegnando l’incrocio a forte velocità nonostante il semaforo rosso. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha accelerato dando il via a un inseguimento ad alta velocità, durante il quale ha attraversato diversi incroci senza rallentare, mettendo a rischio automobilisti e pedoni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Folle fuga nel traffico e schianto contro auto in sosta, arrestato 31enne

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