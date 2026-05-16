Il figlio di Maradona parla della separazione dolorosa dalla moglie Nunzia | Ho sofferto per i miei figli

Da today.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista a Verissimo, Diego Armando Maradona Junior ha parlato della separazione dalla moglie Nunzia, descrivendo il dolore provato per i propri figli. Ha anche affrontato il tema della morte del padre, chiedendo giustizia e riferendosi al processo riaperto lo scorso 14 aprile. La conversazione si è concentrata su aspetti personali e legali, offrendo uno sguardo diretto sulle vicende familiari e giudiziarie che coinvolgono la famiglia Maradona.

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Ospite di Verissimo per chiedere giustizia sulla morte di suo padre Diego Maradona e su quel processo che è stato riaperto lo scorso 14 aprile, Diego Armando Maradona Junior si è confidato e si è lasciato andare a rivelazioni intime e private. Mettendo a tacere quei gossip, che si rincorrono da. 🔗 Leggi su Today.it

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