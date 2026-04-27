Durante la trasmissione televisiva, uno dei figli di Tina Cipollari è stato intervistato. Ha parlato della sua esperienza legata alla separazione dei genitori, affermando di non averla vissuta come un momento di sofferenza. La madre, presente in studio, si è commossa ascoltando le parole del figlio. La conversazione si è svolta in un clima di sincera emozione, con il giovane che ha condiviso alcuni dettagli sulla propria vita familiare.

Ieri uno dei tre figli Tina Cipollari, Francesco Nalli, è approdato a Verissimo insieme alla storica opinionista di Uomini e Donne, dove si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni. Il ragazzo ha parlato del suo speciale rapporto con la madre, ha anche rivelato cosa ha provato quando ha scoperto che i suoi genitori avevano deciso di separarsi. A Silvia Toffanin ha raccontato che Tina Cipollari e Chicco Nalli li convocarono per fare loro il discorso sulla rottura, all'inizio i suoi fratelli ci rimasero male. A differenza dei suoi fratello lui non ha sofferto per la separazione perché si è sentito rassicurato dalla loro promessa, cioè che non sarebbe cambiato nulla tra loro.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tina Cipollari, il figlio confessa: “Non ho sofferto la separazione dei miei”, lei si commuove

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